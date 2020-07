Schlange Shlomo ist ein echter Wildfang

Einhausen.Ganz friedlich gleitet Shlomo durch die Hände von Stefanie Wilhelm. „Das hätte ich jetzt nicht erwartet“, sagt die Einhäuserin. Denn eigentlich ist die Kornnatter ein regelrechter „Wildfang“. Und das in doppeltem Sinne. Zusammen mit ihrer neunjährigen Tochter Lina hat Stefanie Wilhelm die Schlange am 3. Juni am Weschnitzdeich in Höhe des Friedhofs Süd gefangen. Der BA hat berichtet. Schon am

...