„Schlappi“ macht den Anstoß

Einhausen.„Die Vorfreude auf das Spiel steigt“, sagt Bürgermeister Helmut Glanzner. Am heutigen Freitagabend, 26. April, tritt die Fußball-Nationalmannschaft der Bürgermeister in Einhausen gegen ein Team von Radio FFH an. Das Testspiel wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Wie bei der richtigen Nationalelf werden die Teams von Einlaufkindern zum Anstoß begleitet. Trainerlegende Klaus Schlappner,

...