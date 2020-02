Schmetterbälle mit dem Kleebrettchen

Einhausen.Bereits zum siebten Mal ist das Kleebrettchen-Turnier des BSC Einhausen in der Sporthalle abgehalten worden. Die Organisation lag in den bewährten Händen von Kornelia Steiner-Dieter. Die Tochter des verstorbenen Ehrenbürgermeisters Hermann Dieter hatte diese Aufgabe von ihrem Vater übernommen. Zwölf Frauen und Männer waren in bunten Kostümen in die Sporthalle gekommen, um einen Sieger an den grünen Platten zu ermitteln. Ob Teufel, Clown, Vampir oder im Outfit der Zwanziger-Jahre, der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt.

Ersatz für die Fastnachtsfeier

Das Turnier sei sozusagen der Ersatz für die Fastnachtsveranstaltung, die nicht mehr vom BSC angeboten werde, wusste Kornelia Steiner-Dieter zu berichten. Die Idee zu dem Turniernamen sei ihr gekommen, als sie ein Tischtennis-Turnier gesehen habe, bei dem mit einer Art Frühstücksbrettchen gespielt worden sei. Dann habe sie in einem Geschäft die grünen Kleeblätter aus steifem Kunststoff gesehen. Die habe sie erworben und daraus „Kleebrettchen“ gemacht. Mit diesen Ersatz-Tischtennisschlägern lasse sich gut spielen, auch wenn sie keinen Griff hatten wie ein normaler Tischtennisschläger.

Das war auch notwendig, da alle Teilnehmer aktive Tischtennisspieler sind und ihr Metier beherrschten. Zu erkennen war das für den leicht, der die Doppelpaarungen an den Platten beobachtete. Da jagten die weißen Celluloid-Bälle von einer Seite zur anderen über die Platten. Es wurden auch Schmetterbälle geschlagen und wenn ein hervorragender Return zu einem Punkt führte, erscholl ein Jubelschrei durch die Halle.

Gespielt wurde das etwa zwei Stunden dauernde Turnier in Doppel-Paarungen in Mix-Formation, also Frauen und Männer immer als Paar. Runde um Runde wurde um Sieg und Punkte gekämpft. Nach jeder Runde wurden die Paarungen neu ausgelost. Jeder Gewinner einer Partie erhielt eine bunte Wäscheklammer. Wer am Ende die meisten Klammern hatte, war der Sieger.

Bei den Damen schaffte Stefica Hof den ersten Platz und bei den Herren Michael Glanzner. Als Anerkennung überreichte ihnen Kornelia Steiner-Dieter je eine Flasche Rotwein mit einem eigens gestalteten BSC-Etikett.

Gewählt wurde bei dem Turnier auch das beste Kostüm. Das trug Horst Fiedler, der als Vampir verkleidet war. Für ihn gab es eine Flasche Sekt. ml

