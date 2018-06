Schnell in der Natur und in der Stadt

Stefanie und Daniel Heck besuchten mit ihrem einjährigen Sohn Michael den Neubürgerempfang. Sie haben in Einhausen gebaut und lieben es, an der Weschnitz entlang zu spazieren. © Neu

Einhausen.Für manche der rund 600 Neubürger, die in den vergangenen zwei Jahren nach Einhausen gezogen sind, war die Weschnitzgemeinde zunächst nicht die erste Wahl. „Wir dachten, wir ziehen aufs Dorf“, klingt etwa bei Regina Mayer noch die anfängliche Skepsis in Bezug auf den Umzug an. Einhausen kannten die Mayers jedenfalls nicht, die zuvor in Griesheim lebten, einer Kommune mit immerhin fast 28 000

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4373 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.06.2018