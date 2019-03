Schützen unter neuer Leitung

Einhausen.Mit einer traurigen Nachricht begrüßte der stellvertretende Vorsitzende des Schützenvereins Einhausen, Ralf Burk, die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung. Nach kurzer schwerer Krankheit ist der Vorsitzende des Vereins Jürgen Roth verstorben, wenige Tage vor seinem 55. Geburtstag. In seinem Nachruf machte Ralf Burk deutlich, dass Jürgen Roth 1986 in den Verein eingetreten war und sich in

...