Schulkinder sammeln Müll aus der Weschnitz

Einhausen.Was kann ich schon tun oder ändern? Diese Ausrede benutzen viele Menschen, um nicht selbst aktiv zu werden. Dass man auch als Kind Missstände anprangern und versuchen kann, etwas zu ändern, zeigte jetzt die Einhäuser Schülern Marlene Stern. Da sie sich über den Müll auf ihrem täglichen Schulweg ärgerte, organisierte sie eine Müllsammelaktion mit ihrer Klasse 4 c und der Lehrerin Gabrielle Hoppe-Sonntag. „Ich habe mich im Internet informiert, wo man in Einhausen Müllzangen bekommen kann“, erzählt Marlene Stern und dass sie dann erfuhr, dass es in Einhausen alljährlich die Aktion „Sauberhaftes Einhausen“ gibt.

Da diese Aktion immer samstags durchgeführt wird, fragte man im Bürgerbüro, ob es möglich sei, dass die Klasse 4 c schon freitags mit Unterstützung des Bauhofes Müll einsammeln darf. Es war möglich und so trafen sich die Schüler samt Klassenlehrerin mit dem Bauhofleiter Peter Gundolf und seinem Mitarbeiter Maurice Hartnagel zur Sammelaktion.

Ausgestattet mit Müllzangen und Plastiksäcken wurden in zwei Stunden etwa 2,5 Kilometer entlang der Weschnitz vom Unrat befreit. Unter dem gefunden Müll waren ein Messer, ein Geldbeutel und ein Flip Flop sowie elf leere Wodkaflaschen.“ Ich freue mich, dass ihr euch so für die Natur einsetzt“, sagte Bürgermeister Helmut Glanzner, der sich begeistert vom Engagement der Schüler zeigte und den fleißigen Müllsammlern als Belohnung einen 30 Euro-Eisgutschein spendierte. / TN

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.03.2019