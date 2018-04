Schwierige Phase beim Einhäuser DRK

DRK-Vorsitzender Kai Frunzke (links) mit Vorgänger Philipp Bohrer. © Volk

Einhausen.Kai Frunzke ist neuer Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Einhausen. Einstimmig wählten ihn die Mitglieder für die kommenden drei Jahre an die Spitze. Der bisherige Schriftführer tritt damit die Nachfolge von Ehrenbürgermeister Philipp Bohrer an, der nach 21 Jahren im Amt auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Unterstützt wird der neue Chef von Stellvertreter Hans Walter.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.04.2018