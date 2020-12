Segenszeichen und Kreide können bestellt werden

Einhausen.Auch die Einhäuser Sternsinger können aufgrund der Corona-Beschränkungen in diesem Winter nicht durch die Straßen des Ortes ziehen.

Bereits am 16. Dezember hatte das Kindermissionswerk und der Bund der deutschen katholischen Jugend die Aktion Dreikönigssingen in der bisherigen Form mit dem traditionellen Hausbesuch der Sternsinger abgesagt.

„So müssen wir dieses Mal andere Wege beschreiten, damit die Dreikönigsaktion trotzdem stattfinden kann– zwar kontaktlos, aber immer noch solidarisch mit den Kindern in der Welt“, informiert die katholische Pfarrgemeinde St. Michael. Diesmal sollen besonders Kinder in der Ukraine, einem der ärmsten Länder auf dem europäischen Kontinent, unterstützt werden. Schon seit einiger Zeit bestünden hier Kontakte zur Einhäuser Pfarrgemeinde.

Jetzt, nach dem Weihnachtsfest, sollen die katholischen Haushalte in Einhausen per Post zum besonderen Ablauf der diesjährigen Sternsingeraktion informiert werden. Versendet werden nach Angaben der Gemeinde zudem ein Überweisungsträger für eine Spende und eine Antwortkarte für alle Gläubigen, die ein Stück geweihte Kreide und einen Segensaufkleber für ihre Tür möchten. „All denen, die bereits um den Besuch der Sternsinger gebeten und sich dazu angemeldet haben, werden auch ohne diese Rückmeldung Kreide, Segenszeichen sowie ein Vorschlag für eine häusliche Segensfeier zugestellt“, informiert die Pfarrgemeinde – verbunden mit der Bitte: „So wie sie den von Haus zu Haus ziehenden Sternsingern in früheren Jahren ihre Tür geöffnet haben, zeigen sie ein offenes Herz für die Not der Kinder und Jugendlichen in der Ukraine.“ red

