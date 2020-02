Einhausen.Ein Wochenendkurs „Selbstverteidigung für Frauen“ findet vom 29. Februar auf den 1. März statt. Er beginnt jeweils um 9. 30 Uhr in der Einhäuser Sporthalle, samstags geht er bis 17 und sonntags bis 13 Uhr. Das Angebot richtet sich an Frauen und Mädchen ab 16 Jahren. Die Kursleitung hat Joachim Hübner inne, Abteilungsleiter Taekwondo des TV Heppenheim. Das Kursprogramm beinhaltet etwa Körpersprache, Verhalten bei unerwünschten Annäherungsversuchen und Angriffspunkte am männlichen Körper.

Die beiden Ausbilder David und Joachim Hübner unterrichten seit mehreren Jahren in Selbstverteidigung. Dieser Kurs eignet sich für Neulinge und „Auffrischer“. Die Anzahl der Teilnehmerinnen ist begrenzt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020