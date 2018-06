Anzeige

So wurde seinerzeit beschlossen, die Tempo-30-Regelung in der Waldstraße beizubehalten. Ursprünglich wurde die Geschwindigkeitsreduzierung nur aufgrund des schlechten Zustandes der noch nicht sanierten Fahrbahn eingeführt. Der Geh- und Radweg auf der Waldstraße wurde gleichzeitig mit einer entsprechenden Beschilderung für Radler in beide Richtungen freigegeben. Damit diese nicht ungebremst in den Minikreisel einfahren, wurde zudem eine Barriere am Ende des Radweges angebracht.

Mit weiteren Maßnahmen zur Verkehrssicherheit in diesem Bereich wollte man 2014 abwarten, bis der Verkehrsrahmenplan fortgeschrieben ist. Das ist mittlerweile geschehen. Tobias Franke vom Darmstädter Büro R+T Ingenieure hat die Ergebnisse bereits im März vorigen Jahres vorgestellt. Sein Urteil: Der Minikreisel erfülle zwar grundsätzlich gut seine Funktion, Kraftfahrzeuge am Ortseingang auszubremsen, bei der Ausgestaltung seien jedoch Fehler gemacht worden. Die Inneninsel ist seiner Einschätzung nach zu groß ausgelegt und die Ausrichtung der Einfahrten passe nicht. Franke schlägt einen Umbau der Verkehrsanlage und markierte Querungen für Passanten an jeder der vier Zufahrten vor. Doch das dürfte die Kommune eine Stange Geld kosten und bis zur Umsetzung einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nach Einschätzung von Joachim Wiegand (SPD) müssen jedoch kurzfristig Maßnahmen gefunden werden, um die Sicherheit zu erhöhen: „Da sollte der Mensch im Mittelpunkt stehen.“ Bürgermeister Glanzner verwies jedoch darauf, dass dieser Bereich kein Unfallschwerpunkt sei. Nach den Sommerferien wird sich jetzt der Bauausschuss noch einmal des Themas annehmen und dabei insbesondere auch die mögliche Umsetzung von Empfehlungen aus dem Verkehrsrahmenplan diskutieren.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.06.2018