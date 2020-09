Skigymnastik startet

Einhausen.Der Skiclub Einhausen bietet wieder Skigymnastik an. Das Training startet wieder am heutigen Montag (21.), und zwar um 19 Uhr in der Sporthalle Einhausen.

Auch Nichtmitglieder sind dazu willkommen, heißt es vom Skiclub. Damit die Treffen in der Corona-Zeit möglich sind, müssen verschiedene Corona-Maßnahmen beachtet werden. Das Betreten der Halle ist nur mit Maske erlaubt, Händewaschen

...