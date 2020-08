Einhausen.Die SPD lädt zu einer Radtour ein. Termin ist am kommenden Samstag (22.), Start um 10 Uhr am Rathaus.

Bei der Feldgemarkungstour wollen die Teilnehmer unter anderem erfahren, in welchem Zustand das Einhäuser Bruch ist, was Benjeshecken sind und in welchem Zustand der Radweg sich befindet. Auch Pflanzenschutzmittel und der Einsatz von Blühmischungen sollen bei der Exkursion zu den

...