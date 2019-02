SPD will Pflasterbelag im Ortskern

Einhausen.Zum Start des über zehn Jahre laufenden Stadtumbauprogramms steht mit dem geplanten Neubau des Schulstegs und der Schaffung von Wegen und Aufenthaltsflächen zunächst einmal das unmittelbare Umfeld der Weschnitz im Fokus.

Die Einhäuser Sozialdemokraten betonen jedoch, dass sich auch im erweiterten Umfeld des „grün-blauen Bandes“ etwas tun muss. Bei der Umgestaltung der Ortsmitte plädiert die SPD nach wie vor für eine Aufpflasterung der Fahrbahnen im Bereich des Marktplatzes. Hier sollten Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger gleichberechtigt die Verkehrsfläche nutzen können. Diesen schon seit vielen Jahren bestehenden Wunsch der Sozialdemokraten bekräftigten am Montagabend der Fraktionsvorsitzende Reimund Strauch (oben, Bild: Funck) und sein Stellvertreter Joachim Wiegand (Bild: Lotz) bei einem Pressegespräch.

Auch, wenn jetzt schon fast drei Jahre der fünfjährigen Legislaturperiode der Gemeindevertretung vergangen sind, zogen die Genossen dabei eine Art Halbzeitbilanz und gaben einen Ausblick auf ihre politischen Ziele.

Beim Thema Stadtumbau hat Reimund Strauch neben dem Ortskern insbesondere auch das frühere Großhausen im Blick. „Ich habe den Eindruck, dass sich viele Bürger im Norden der Gemeinde benachteiligt fühlen“, sagt er. Eine wichtige Frage sei daher, wie man beide Ortsteile günstiger verbinden kann. Mit dem neuen Schulsteg müsse jetzt eine bessere Öffnung Richtung Norden erfolgen.

„Bürgermeister traut sich“

Grundsätzlich sehen die Sozialdemokraten die aktuelle Entwicklung im Rahmen des Förderprogramms positiv. „Wir sind froh, dass sich der Bürgermeister etwas traut“, sagt Strauch. Trotz steigendem Schuldenstand sei es richtig, jetzt – in Zeiten niedriger Zinsen – zu investieren. Die Genossen hätten es nach eigenem Bekunden schon in der Vergangenheit begrüßt, wenn die Kommune für verschiedene Projekte mehr Geld in die Hand genommen hätte. Doch warum hat die SPD-Fraktion dann nicht entsprechende Anträge gestellt? „Uns wurde immer vorgehalten: Das geht aus finanziellen Gründen nicht“, sagt Strauch. Dass sie keine Mehrheit in der Gemeindevertretung haben, bekamen die Sozialdemokraten auch bei der Planung des neuen Baugebiets Im Knippel vorgeführt. „Wir hatten zahlreiche Vorschläge zur Glasfaser-Infrastruktur, zum Grüngürtel und und zur E-Mobilität gemacht, alles wurde abgelehnt“, sagt Joachim Wiegand. Andere Anträge der SPD seien bislang einfach noch nicht in den Ausschüssen beraten worden, so etwa der Vorstoß, die Stellplatzsatzung der Gemeinde anzupassen. Nach dem Willen der SPD soll es teurer werden, wenn Hausbesitzer auf vorgeschriebene Parkflächen verzichten wollen. Die bisherige Ablösesumme von 5000 Euro soll auf 8000 Euro steigen. „Am besten wäre es, wenn entsprechende Anträge von Häuslebauern gleich abgelehnt würden“, sagt Joachim Wiegand.

Beim Thema Stadtentwicklung plädieren die Sozialdemokraten zudem dafür, dass die Gemeinde auch neuartige Projekte unterstützt. Konkret geht es um die Ideen des Vereins Wohnvision Bergstraße, der generationenübergreifende Wohnformen verwirklichen möchte.

