Spendenaktion für die Ost-Ukraine

Einhausen.Der Krieg in der Ost-Ukraine hat nach Angaben des Hilfswerks Samariterdienst Hunderttausende von Menschen in tiefes Elend gestürzt. Viele seien akut von Hunger bedroht. Insbesondere Kinder und ältere Menschen würden in besonderer Weise unter den Folgen des Krieges leiden.

Deshalb werden Kinder und Erwachsene in Suppenküchen, die von evangelisch freikirchlichen Gemeinden betrieben

...