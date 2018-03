Sportunterricht geht auch auf Pausenhof und Spielplatz

Seit die Mehrzweckhalle fehlt, muss die Einhäuser Grundschule ohne überdachte Sportstätte in direkter Nähe auskommen. Bewegung haben die Kinder trotzdem. © Keller

Einhausen.Wenn es – wie in dieser Woche – von oben weiße Flocken rieselt, haben die Kinder an der Grundschule an der Weschnitz im Freien jede Menge Spaß, auch wenn das Schneeballwerfen auf dem Pausenhof verboten ist. Doch nicht immer lud der nasstrübe Winter in den vergangenen Monaten zum Toben unter freiem Himmel ein. Und das ausgerechnet im ersten Jahr, in dem die Mehrzweckhalle nach ihrem Abriss im

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4333 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.02.2018