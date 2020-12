Sprechstunde im Rathaus

Einhausen.Zu einer weiteren Sprechstunde mit dem Bürgermeister sind interessierte Einhäuser am kommenden Donnerstag (10.) eingeladen. Die Sprechstunde findet in der Zeit von 17 bis 18 Uhr in Rathaus statt.

Bürgermeister Helmut Glanzner steht in dieser Zeit Bürgern für deren Fragen zur Verfügung. Auch Michael Majewski ist zeitgleich wieder in Einhausen präsent, der Polizeioberkommissar beantwortet

...