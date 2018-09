St. Michael läutet für den Frieden

Einhausen.Auch die katholische Pfarrgemeinde St. Michael Einhausen beteiligt sich – wie auch die evangelische Kirchengemeinde Lorsch – am kommenden Freitag (21.) an der Aktion „Glockenläuten für den Frieden“.

Seit spätestens dem 6. Jahrhundert sind Glocken in Europa als Signal für den Gottesdienst und seit dem 8. Jahrhundert als Inventar der Kirchtürme nicht mehr wegzudenken, erinnert die Pfarrgemeinde. In Zeiten von Kriegen wurden Glocken eingeschmolzen und zu Waffen verarbeitet. Umso mehr sind Glocken, wenn sie klingen, ein Signal des Friedens.

Im europäischen Kulturerbejahr 2018 soll zum Internationalen Friedenstag am 21. September von 18 Uhr bis 18.15 Uhr durch europaweites Glockenläuten ein Zeichen für ein friedliches Zusammenleben gesetzt werden. Erstmals in der Geschichte sollen europaweit kirchliche und säkulare Glocken gemeinsam läuten und damit ein starkes Signal des Friedens senden. Mit dem gemeinsamen Glockenläuten soll auch an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren gedacht werden und an das unermessliche Leid, das diese Kriege brachten.

Gemeinden sind aufgerufen, die Aktion mit einem Friedensgebet zu begleiten. St. Michael Einhausen wird die Glocken läuten lassen. Der Wortgottesdienstteil der Abendmesse um 18 Uhr wird als Friedensgebet gestaltet und das Anliegen auch weiter hinein in die Feier der Eucharistie getragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018