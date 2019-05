Start ins neue Konfirmandenjahr

Einhausen.In der Evangelischen Kirchengemeinde Einhausen beginnt demnächst das neue Konfirmandenjahr. Junge Menschen, die jetzt die 7. Klasse besuchen (bzw. dem Schuljahrgang 2005/2006 angehören) können daran teilnehmen. Das Konfirmandenjahr umfasst zwei Freizeiten sowie einmal im Monat gemeinsame Wochenenden, die gemeinsam mit einem Team von etwa 15 Jugendlichen durchgeführt werden.

„Eine spannende Zeit der Auseinandersetzung mit vielen Fragen rund um Glauben und Kirche wartet auf die Jugendlichen“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Teilnehmen können auch Jugendliche, die nicht getauft sind. Die Taufe wird dann während des Konfirmandenjahres gefeiert. Interessierte können sich unter Telefon 06251/588061 oder unter hildenbrand@kirche-einhausen.de mit Pfarrerin Katrin Hildenbrand in Verbindung setzen. Ein Informations-Elternabend findet am kommenden Mittwoch, 22. Mai, um 19 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in der Almenstraße 24 statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.05.2019