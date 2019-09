Staunen über die Schöpfung bei der Familienkirche im Wald

Einhausen.Die Reihe der „Familienkirche im Wald“ unter dem Motto „Von Anfang an und immer noch – wir staunen über Gottes Schöpfung“, wurde vom Team der evangelischen Kirchengemeinde Einhausen organisiert. Auch wenn nicht so viele Kinder und Erwachsene kamen wie erwünscht, eine Familie war sogar mit dem Elektrofahrrad von Lorsch gekommen, so erlebten doch alle Teilnehmer einen besonderen Tag.

Am

...