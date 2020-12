„Steg-Neubau nur mit Maß und Ziel“

Einhausen.Auf Kritik stoßen bei den Einhäuser Grünen die kürzlich von der CDU-Fraktion im Rahmen einer Presseerklärung gemachten Aussagen zum Weschnitzsteg in der Ortsmitte. Zum Hintergrund: Die Gemeindevertretung hat bei ihrer vergangenen Sitzung mit den Stimmen von CDU und SPD unter anderem beschlossen, einen vier Meter breiten Ersatzneubau rund 25 Meter weiter westlich des bisherigen Schulstegs zu bauen, der abgerissen werden soll.

„In der Pressemitteilung der CDU werden die Gesamtkosten des geplanten Neubaus mit 400 000 Euro beziffert, dabei war immer schon von 425 000 Euro die Rede, in der letzten Gemeindevertretersitzung sprach man dann gar schon von 430 000 Euro geschätzten Gesamtkosten“, schreiben die Grünen in einer eigenen Presseerklärung zum Thema.

Die genannte Förderung von 70 Prozent der Gesamtkosten ist nach Auffassung der Grünen lediglich in Aussicht gestellt. „Darauf haben wir nur hingewiesen, nichts anderes wurde von uns behauptet oder gar suggeriert“, heißt es in der Presseerklärung dazu. Die Grünen geben zu bedenken, dass auch die Förderung des Kindergartenbaus in Aussicht gestellt ist, bis heute aber noch kein positiver Bescheid vorliegt.

Nicht bestritten wird von den Grünen, dass die „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“ (ERA 2010) eine Breite von vier Metern für Rad- Gehwegbrücken fordert. Dies „allerdings unter der Voraussetzung, dass das Projekt topographisch ins Gesamtkonzept passt“, wird in der Presseerklärung angemerkt.

„Grundsatz der Sparsamkeit“

Passen müssten auch die Kosten, so die Grünen. Angesichts der pandemiebelasteten Haushalte in den kommenden Jahren müsse die Gemeinde „mehr denn je darauf achten, solche Entscheidungen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu treffen“. So werde es auch in den Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der Nahmobilität gefordert. Eine schmalere Brücke bedeute nicht gleich, dass es keine Fördermittel gibt, sind die Grünen überzeugt: „Es existieren zahlreiche Beispiele von mit Fördermitteln gebauten Brücken, die keine vier Meter breit sind und sogar vom ADFC hochgelobt werden“, heißt es in der Presseerklärung. Als Beispiele führen die Grünen die Brücke über die Ems, die Lahnbrücke der Stadt Weilburg, den Ölhafen Raunheim, den Opelsteg in Rüsselsheim, die Brücke über die Fulda und die Brücke über die Losse bei Helsa an.

Nachhaltig wäre nach Auffassung der Grünen eine Sanierung des Schulstegs gewesen. Doch selbst diese Maßnahme sei nicht einmal akut notwendig, da sowohl die Verkehrssicherheit als auch die Standfestigkeit derzeit noch gegeben sind. Auch ein identischer Neubau an gleicher Stelle, falls die Widerlager noch verwendbar sind, wäre nach Auffassung der Grünen allemal günstiger als die jetzt gewählte Variante.

„Wollen Neubau nicht verhindern“

„Es ist nicht unser Ziel, einen Neubau zu verhindern, aber alles mit Maß und Ziel und vor allem zum richtigen Zeitpunkt. Wir können nicht immer alles haben, was wir wollen“, heißt es in der Presseerklärung. Plädiert wird dafür, „vorausschauend und sorgsam mit unseren Haushaltsmitteln umzugehen und auch immer die aktuellen Entwicklungen um uns herum im Auge zu behalten.“

Die Pro-Kopf-Verschuldung in Einhausen steige seit einigen Jahren. Nicht alles lasse sich mit einem Investitionsstau der vorangegangenen Jahre rechtfertigen.

Nicht gelten lassen wollen die Grünen zudem, dass sich die Natur nach Einschätzung der CDU im Bereich des Neubaus innerhalb kürzester Zeit nachhaltig erholen werde. „Wir wollen keine Natur, die sich erholen, muss, sondern Sorge dafür tragen, dass es gar nicht erst soweit kommen muss“, heißt es in der Presseerklärung.

Man werde sich „weiterhin für eine verstärkte und optimierte Nahmobilität und den Ausbau von Radverkehrsanlagen einsetzen“, aber dabei immer das Gesamtkonzept im Auge behalten. „Wenn sich Gegebenheiten ändern, wie dies derzeit der Fall ist, scheuen wir uns nicht auch mal unsere Meinung zu revidieren und den neuen Verhältnissen anzupassen“, erklären die Grünen. Aus diesem Grund habe man auch bei Gemeindevertretersitzung am 6. November 2018 gegen die Beschlussfassung gestimmt, obwohl der Grünen-Vertreter in der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Sozialausschusses zunächst dafür votiert hatte. „Mehrheitlich mit 18 Ja-Stimmen wurde dem Beschluss zugestimmt. Es gab aber auch acht Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Die Grünen haben sechs Stimmen“, heißt es in der Presseerklärung. red

