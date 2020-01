Sternsinger sammeln 6600 Euro

Einhausen.Eine Woche lang marschierten die kleinen Einhäuser Sternsinger mit ihren erwachsenen Begleit-Damen in der Weschnitzgemeinde von Haus zu Haus, trugen die Botschaft vom Jesuskind in die Welt, schrieben die Zeichen „20C+M+B20“ (Christus Mansionem Benedicat) mit Kreide an die Haustüren oder klebten den Schriftzug daran und sie sammelten Spenden für den Frieden in der Welt und für die

...