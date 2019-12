„Sterntaler“-Theater hinter dem ersten Türchen

Einhausen.Die Aktion „Lebendiger Adventskalender“ der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael ist in Einhausen mittlerweile zur Tradition geworden. Jeden Tag öffnen Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren von montags bis freitags um 17.30 Uhr im übertragenen Sinn ein Türchen und kommen damit Tag für Tag näher an Weihnachten, das Fest der Geburt des Jesuskinds. Der Auftakt erfolgte am Montag in der

...