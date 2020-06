Strandkörbe, Sportgeräte und Sandkiste

Einhausen.Ein bisschen Urlaubsgefühl kommt auf, besucht man den hinteren Hof der Einhäuser Grundschule. Fast wie an der Nordsee laden zwei an Strandkörbe erinnernde überdachte Sitzgelegenheiten zum Ausspannen vom Unterricht ein. Sand gibt es auch – wenn auch nicht an einem Strand, sondern in der benachbarten Spiel- und Sprunggrube. Wer die Ohren spitzt, kann statt Meereswellen zumindest die Weschnitz

