Straßen müssen erneuert werden

Einhausen.Mit einem wichtigen Thema befassen sich heute die Mitglieder des Bauschusses. Es geht um die grundhafte Erneuerung von Straßen und Leitungsnetzen. Ausschuss-Vorsitzender Florian Schumacher lädt Gremiumsmitglieder und Zuhörer zur Sitzung um 20 Uhr ins Bürgerhaus ein.

Kettelerstraße und Falltorstraße

Im Zeitraum 2019/2020 sollen die Kettelerstraße im Abschnitt zwischen Mathilden- und Kirchgartenstraße einschließlich der Stichstraße in Verlängerung der Kirchgartenstraße sowie die Falltorstraße grundhaft erneuert werden.

Nach der Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge sollen nun Ortsstraßen in Ober- und Unterbau erneuert werden, während in den vergangenen Jahren meist lediglich Instandhaltungsmaßnahmen an den Fahrbahndecken durchgeführt wurden, erinnert die Verwaltung.

Der Kettelerstraße wird in dem zur Erneuerung anstehenden Abschnitt eine hohe Priorität zugemessen, da der Kanal dort in einem „sehr schlechten“ Zustand sei und eine Erneuerung nach Auffassung des KMB (Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße) 2019 „zwingend“ umgesetzt werden müsse. Entlang der Falltorstraße seien „erhebliche Schäden“ im Oberbau erkennbar. Diese sollen nochmals provisorisch verschlossen werden, so die Verwaltung. Eine dauerhafte Mängelbeseitigung über mehrere Jahre lasse sich so aber nicht gewährleisten.

In der „Straßenzustandserfassung“ von 2016 sind weitere Abschnitte aufgelistet: Im Böhlchen, in der Main- und Neckarstraße sowie der Peterstraße beispielsweise. Sie sind aber derzeit mit geringerer Priorität eingestuft.

Beschluss zum Brunnengewann

Zweites Thema, das im Ausschuss heute aufgerufen wird, ist der Bebauungsplan „Südlich Brunnengewann“. Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung sind die eingegangenen Stellungnahmen zu beraten, der Satzungsbeschluss zu fassen. Die Umwandlung des rund 570 Quadratmeter großen Wiesenstücks an einen Bauherrn, der ein Wohnhaus errichten möchte, war in Einhausen umstritten.

Schließen wird die öffentliche Bauausschuss-Sitzung mit den Tagesordnungspunkten „Anfragen“ und „Mitteilungen“ sch

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018