Einhausen.Nach mehreren Beratungsrunden, einer Bürgerversammlung und nachdem ein Fachbüro eingeschaltet war, war scheinbar auch alles gesagt. Ohne größere Aussprache verabschiedete die Einhäuser Gemeindevertretung einstimmig eine Satzung, mit der sogenannte wiederkehrende Straßenbeiträge eingeführt werden sollen.

Damit werden künftig prinzipiell alle Einhäuser Immobilien- und Grundstücksbesitzer nach einem komplexen Schlüssel anteilig zur Kasse gebeten, wenn eine gemeindeeigene Straße grundhaft erneuert werden muss. Allerdings bleiben zunächst alle verschont, die in den vergangenen 25 Jahren schon einmal für den Bau oder die Sanierung von Fahrbahnen oder Gehwegen vor ihrer Haustüre aufkommen mussten – ob über Erschließungsbeträge in Neubaugebieten oder über die früheren Anlieger-Straßenbeiträge. Derzeit betrifft das nach neuesten Berechnungen der Verwaltung 28,2 Prozent der Gesamtfläche, die veranlagt wird. In den kommenden Jahren wird der Prozentsatz dann mit Auslaufen der 25-Jahre-Frist sukzessive kleiner werden.

Fünf Kommunalpolitiker betroffen

Von dieser Ausnahmeregelung betroffen sind auch fünf Gemeindevertreter. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, verließen sie während der kurzen Beratung und Abstimmung den Saal. Darunter auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Ingo Bettels – was allerdings zu einem Bäumchen-wechsel-dich-Spielchen auf dem „Chefsessel“ führte. Zunächst nahm dort der erste Stellvertreter Reimund Strauch Platz, der allerdings auch als SPD-Fraktionsvorsitzender ein paar Worte am Rednerpult zum Thema sagen wollte. Also musste auch noch Michael Reeg als zweiter Stellvertreter einspringen, um die Sitzung ordnungsgemäß zu leiten.