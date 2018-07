Sven Giörtz bleibt Vorsitzender

Mit seinen Gästen präsentierte sich der neue Juso-Vorstand. Unser Bild zeigt Daniel Knaup, Reimund Strauch, Sven Giörtz, Julian Glanzner, Mika Hoffmann, Nadja Hartmann, Philipp Ofenloch und Marcus Schmidt. © Lotz

Einhausen/Lorsch.Die Jahreshauptversammlung der Juso AG Einhausen/Lorsch fand in Einhausen im Bürgerhaus statt. Als Gäste konnten die Jungsozialisten Marius Schmidt begrüßen. Neben dem Vorsitzenden der SPD Bergstraße und Landtagskandidaten nahmen auch der Vorsitzende der Jusos Bergstraße, Philipp Ofenloch, und der Ortvereinsvorsitzende der SPD Einhausen, Reimund Strauch, an der Hauptversammlung teil, in deren

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3116 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.07.2018