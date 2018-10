Tanzen, Yoga und Fitness für Männer

Einhausen.Der Einhäuser Turnverein TVE lädt zu einem Sporttag ein. Termin für den Aktionstag mit umfangreichem Programm ist der 17. November, ein Samstag.

„Sei aktiv und mache mit“, ermunter die Organisatoren alle Interessierten, in die Sporthalle an der Feuerwehr zu kommen. An diesem Tag wird ein abwechslungsreiches Sportangebot in Form von Workshops zum Mitmachen für jedes Alter von etwa von etwa drei Jahren angeboten.

Spielerisch und sportlich betätigen können sich Einhäuser in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Auch Neues auszuprobieren, ist selbstverständlich möglich. Es gibt Workshops zu Kampfkunst und Zumba, Badminton und Basketball, Yoga und Qi-Gong sowie Gymnastik für Ältere und Fitness für Männer.

Helfer des Turnvereins – mitgliederstärkster Verein in Einhausen – sorgen am Sporttag auch für das leibliche Wohl der Gäste. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.10.2018