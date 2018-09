Tennisclub ermittelt Clubmeister

Einhausen.Der Tennisclub der Weschnitzgemeinde lädt am kommenden Samstag (8.) zu seinen internen Meisterschaften mit anschließenden Sommerfest ein. Ab 9 Uhr werden die neuen Clubmeister in den Klassen Kinder und Jugend, Damen, Herren jünger als 50 Jahre sowie Herren älter als 50 Jahre auf der Vereinsanlage ermittelt.

Die einzelnen Paarungen werden bereits am Tag zuvor im Clubhaus ausgelost. Die Teilnehmerzahl der Titelkämpfe stand bislang noch nicht fest, da die Meldefrist noch lief. Die Meisterschaft mit anschließendem Sommerfest auf de Anlage in der Wolfshecke hat schon seit einigen Jahren einen festen Platz im Veranstaltungskalender des Einhäuser Clubs. Die Finals in den einzelnen Gruppen werden gegen 15 Uhr stattfinden.

Mit den frisch gekürten Clubmeistern startet dann dass Sommerfest ab 17 Uhr im und ums Clubhaus. Die Vereinsaktiven freuen sich über zahlreiche Zuschauer und Fans bei den packenden Partien. Grund hierfür ist unter anderem das gute Abschneiden der Mannschaften des Einhäuser Tennisclubs in der abgelaufenen Saison. elo

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.09.2018