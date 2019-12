Themenvielfalt von Loriot bis zur Entstehung der Bibel

Einhausen.Seit über zehn Jahren wird einmal monatlich zum Frauenfrühstück in das evangelische Gemeindehaus eingeladen. Zur Adventfeier und zum Jahresabschluss hatten sich wieder so viele Teilnehmerinnen angemeldet, dass Lioba Wüst einigen Interessentinnen sogar absagen musste, da das Gemeindehaus nicht mehr als 60 Teilnehmerinnen an gedeckten Tischen fassen kann.

Ulrike Peter begrüßte die Gäste

...