Einhausen.Trotz Corona bietet der BSC Einhausen auch in diesem Jahr einen Tischtenniskurs für Hobbyspieler und Einsteiger an. Die sechsmonatige Aktion des Vereins beginnt am 24. Oktober um 16:15 Uhr. Trainiert wird in der Sporthalle in der Sepp-Herberger-Staße. Interessenten können sich telefonisch anmelden bei Robert Gratz 06251/54735 oder direkt bei Trainingsbeginn. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.08.2020