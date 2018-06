Torjubel auf Tischen und Bänken

Beste Stimmung herrschte am Samstagabend beim Heckenfest des Musikcorps der Freiwilligen Feuerwehr. Außer „esse, trinke, babble“ freuten sich die Besucher auch über Livemusik der Pink Pathers und die Übertragung des WM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft. © elo

Einhausen.Als Toni Kroos am Samstagabend im WM-Stadion in Sotschi den den Ball zum 2:1 gegen Schweden ins rechte obere Toreck zirkelte, gab es auch vor dem Einhäuser Rathaus kein Halten mehr. Auf Bänken und Tischen bejubelten die Besucher des Heckenfestes den erlösenden Siegtreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit. Zuvor mussten die Fußballfans vor der großen Leinwand jedoch lange zittern, ob die

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3471 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.06.2018