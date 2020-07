Traditionsverein ist auch ohne Kerwe aktiv

Einhausen.Ein Jahr ohne großes Kerwetreiben in Einhausen. Was im Winter wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte, wurde nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie recht schnell zu einer bitteren Gewissheit. Schon im April sagte der Verein zur Erhaltung der Tradition (VzEdT) den eigentlich für den 4. Oktober geplanten Umzug und auch alle offiziellen Veranstaltungen wie Kerwetanz oder das Oktoberfest an

