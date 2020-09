Training bis an die Leistungsgrenze

Einhausen.Der Turnverein Einhausen bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Kurse an. Neu im sportlichen Programm ist „Strong Nation“. Zu einem Schnuppertermin hatten sich 20 Frauen und Männer angemeldet. Erschienen waren letztlich 17 Interessierte. Nach einer Stunde mit schweißtreibendem Powertraining, das so manchen Sportbegeisterten bis an die Grenzen seiner körperlichen Leistungsfähigkeit führte,

...