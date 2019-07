Traktoren, Hühner und Kettensäge-Kunst zu bewundern

Einhausen.Die verlängerte Ludwig-Jahn-Straße ist alles andere als eine Verkehrsschlagader. In knapp zwei Wochen, am 4. August (Sonntag), dürfte auf der schmalen Straße am Ortsrand von Einhausen aber viel Betrieb sein. Jede Menge Traktorfahrer jedenfalls werden den Weg mit ihren Landmaschinen entlangtuckern – und Hunderte von Besucher werden im Laufe des Tages wohl zu Fuß, mit dem Rad oder dem Auto

...