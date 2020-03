Trauer um Hedwig Hartnagel

Einhausen.Hedwig Hartnagel ist tot. Die Ehrenbeigeordnete der Weschnitzgemeinde ist am vergangenen Donnerstag nach schwerer Krankheit verstorben. Sie wurde 76 Jahre alt.

Die gebürtige Einhäuserin war nicht nur über viele Jahrzehnte hinweg in der lokalen Politik aktiv, sie engagierte sich auch in zahlreichen Vereinen. Hedwig Hartnagel saß für die CDU in den Jahren von 1981 bis 1989 in der

