Trauriges Gesicht lässt so manchen Raser bremsen

Einhausen.Negative Ausreißer gibt es immer. Mit 78 Stundenkilometern brauste ein Autofahrer durch die Johann-Sebastian-Bach-Straße. Erlaubt ist Tempo 30. Ermittelt – und wahrscheinlich auch deutlich angezeigt – wurde die Geschwindigkeit von der Messtafel, die die Gemeinde seit vergangenem Sommer an verschiedenen Standorten innerhalb der Weschnitzkommune platziert.

Den Anfang machte die nördliche Waldstraße, wo seinerzeit Tempo 30 frisch eingeführt worden war. Mit 86 Stundenkilometern war dort der schnellste Raser unterwegs. Zu befürchten hat er jedoch nichts. Das mit einer Geschwindigkeitserfassung ausgestattete elektronische Warnschild weist Autofahrer lediglich mit einer Tempoanzeige sowie einem lachenden oder traurigen Emoticon auf ihr regelgerechtes oder falsches Verhalten hin.

Mehrheit im erlaubten Bereich

Geblitzt – und dann auch kassiert – wird in Einhausen an den beiden Säulen an den Ortsausgängen Waldstraße und Jägersburger Straße und bei Kontrollen mit der mobilen Blitzanlage. Trotzdem habe das mobile Warnsignal eine positive Auswirkung auf das Verhalten der Fahrzeuglenker, sagt Bürgermeister Helmut Glanzner. „Die meisten Autos in der Johann-Sebastian-Bachstraße waren langsamer als 30 Stundenkilometer oder befanden sich innerhalb des Toleranzbereichs zwischen 31 und 35 Stundenkilometern“, berichtete er im Bauausschuss über die Auswertung der Messungen, die an diesem Standort vom 15. Dezember bis 8. Januar durchgeführt wurden.