Trio mit Brecheisen am Werk

Einhausen.Kriminelle versuchten gestern früh, mit einem Brecheisen in ein Mehrfamilienhaus in der Mathildenstraße einzubrechen. Durch die lauten Schläge wurde gegen 3.25 Uhr ein Anwohner des Anwesens zwischen Marktplatz und Friedensstraße hellhörig und schaltete das Treppenhauslicht an. Der Einbruchsversuch wurde daraufhin von den Tätern abgebrochen.

Nach zehn Minuten setzten sie jedoch erneut

...