Einhausen.Der Turnverein Einhausen (TVE) lädt alle Bürger aus der Region zu seinem Frühlingsfest ein. Gefeiert wird es am kommenden Sonntag (22.). Das Programm beginnt ab 13.30 Uhr in der Sporthalle am Jägersburger Wald.

Interessante Vorführungen von verschiedenen Sportgruppen sowie Mitmachangebote erwarten die Besucher, die sich auch auf eine Airtrackbahn, Slackline, Boule, Basteln und Kinderschminken freuen können.

Die Aktiven des Turnvereins kümmern sich auch um das leibliche Wohl ihrer Gäste. Sie werden unter anderem mit Kaffee und Kuchen versorgt.