Überbelegung einziger Spielraum

Einhausen.In der kommenden Sitzungsrunde der Gemeindevertretung soll über die weitere Entwicklung im Bereich der Kinderbetreuung informiert und beraten werden. Das kündigte der zuständige Amtsleiter Stefan Grimm am Montagabend den Mitgliedern des Sport-, Kultur- und Sozialausschusses an. Das Thema gewinnt an Dringlichkeit. Denn in den Einhäuser Kindertagesstätten geht es eng zu. Im laufenden

...