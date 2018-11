Einhausen.Im Bericht über den Vortrag von zwei Mitarbeiterinnen der Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) beim Einhäuser Frauenfrühstück („Heutzutage wird wohnortnah betreut“, BA vom 2. November, Seite 19) sind bedauerlicherweise zwei Fehler enthalten.

Der Bericht spricht zweimal von der „Behindertenhilfe Bergstraße“. In beiden Fällen geht es jedoch um die Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie, deren Hauptsitz sich in Mühltal befindet und die in Hessen und Rheinhessen vielfältige stationäre und ambulante Angebote für Menschen mit Behinderung unterhält und deren Tochtergesellschaften unter anderem in der Alten- und Jugendhilfe tätig sind.

Außerdem wurde im Bericht behauptet, dass es „vom Grad der Behinderung und natürlich auch vom eigenen Geldbeutel abhängt“, welcher stationäre Wohnplatz Menschen mit Behinderung zur Verfügung steht.

Die Wahl des Wohnplatzes geschieht völlig unabhängig vom Geldbeutel der Betroffenen, da die Finanzierung des Wohnplatzes Teil der vom Staat finanzierten Eingliederungshilfe nach Sozialgesetzbuch XII ist. red

