Unfall in der Friedhofstraße

Einhausen.Am Mittwoch ereignete sich nachmittags zwischen 15 Uhr und 15.35 Uhr ein Verkehrsunfall in Höhe der Friedhofsstraße 10 in Einhausen. Das teilte die Polizei gestern mit.

Dabei wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto am linken Außenspiegel touchiert. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugen, die den Vorfall im genannten Zeitraum beobachten konnten oder Hinweise liefern können.

Polizei hofft auf Hinweise

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 entgegen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.08.2020