Verkehrskreisel bekommen einen Betonbelag

Einhausen/Lorsch.Ab dem Montag nach Ostern müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße 3111 zwischen Einhausen und Lorsch auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Am 20. April beginnt Hessen Mobil mit den Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn an den Kreisverkehren am östlichen Ortseingang von Einhausen und an der Abzweigung ins Lorscher Gewerbegebiet Daubhart. Auch der Straßenbelag auf der über

...