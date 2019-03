Viele Glückwünsche für Heinrich Hahn

Einhausen.Seinen 80. Geburtstag feierte am Sonntag Heinrich Hahn in der Mozartstraße in Einhausen. Geboren in Worms und aufgewachsen in Wattenheim kam der gelernte Bau- und Maschinenschlosser im Jahr 1958 nach Einhausen zur Kerwe, wo er seine Ehefrau Katharina kennenlernte, die zwei Jahre zuvor die erste Einhäuser Kerwekönigin war. Inzwischen ist Hahns Ehefrau leider bereits verstorben.

Beruflich

...