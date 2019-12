Viele Glückwünsche für Rita Heinbach

Lorsch/Einhausen.Rita Heinbach, geborene Wiesenbach, feierte jetzt in Einhausen im Kreis von Freundinnen und Freunden ihren 70. Geburtstag. Geboren wurde sie in Lorsch, wo sie auch zur Schule ging. Sie erlernte zunächst den Beruf einer Näherin in Einhausen, machte dann auf der Abendschule eine Weiterbildung zur Bürofachkraft und wechselte 1967 zur Firma Langnese. Mit 64 Jahren ging sie in Rente.

