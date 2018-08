Vier Autos aufgebrochen

Einhausen.Auf im Auto zurückgelassene Wertsachen hatten es Kriminelle in vier Fällen abgesehen. Das teilte die Polizei gestern mit. In der Straße Am Stein schlugen in der Nacht zum Samstag noch Unbekannte eine Seitenscheibe eines weißen Audi A6 ein, um sich eine Ledermappe anzueignen.

Einen ebenfalls weißen Audi A6 gingen Kriminelle in der Nibelungenstraße an.