Einhausen.Den Sternsingersegen können Gläubige auch in Einhausen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nur in Form von mit geweihter Kreide und Aufklebern gefüllten Umschlägen empfangen. Gesang und passende Worte aus der Pfarrkirche St. Michael hat die Gemeinde jetzt online gestellt. Über die Internetseite www.st-michael-einhausen.de gelangt man zu einem virtuellen Sternsingerbesuch in Form eines Videos. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.01.2021