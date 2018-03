Anzeige

Einhausen.Der Vogelschutz- und -liebhaberverein der Weschnitzgemeinde lädt am kommenden Freitag, 23, März, zu einem Infoabend in den großen Saal des Bürgerhauses ein. Ab 20 Uhr werden vier Vorstandsmitglieder über das Thema Vogelschutz in der heimischen Gemarkung referieren.

Die Organisatoren möchten an diesem Abend die Arbeit des Vereins zum Thema Vogelschutz präsentieren. Vor mehr als 60 Jahren wurde in kleinen Schritten damit begonnen. Heute handelt es sich um eine der Hauptaktivitäten im Leben des Vereins.

Der Ehrenvorsitzende Konrad Gärtner, selbst Gründungsmitglied, wird über den Beginn und die Entwicklung der Vogelschutzarbeit im Allgemeinen berichten. Der Vogelschutzbeauftragte der Gemeinde Einhausen, Bernd Reif, wird über den aktiven Vogelschutz im Einhäuser Bruch – insbesondere über die Entwicklung der Kiebitzpopulation – referieren. Der Vereinsvorsitzende Hermann Heinbach wird die Vogelhaltung und Vogelpräsentation im Zusammenspiel mit dem Vogelschutz im VLE erläutern. Der zweite Vereinsvorsitzende und Vogelschutzbeauftragte, Volker Knaup, wird zum gegenwärtigen und zukünftigen Vogelschutz in der Gemarkung berichten.