Volksbank schließt Einhäuser Filiale am 1. April

Von Jörg Keller

Einhausen. Die Volksbank Darmstadt-Südhessen wird ihre Filiale in der Einhäuser Kirchstraße - wie bereits am Freitag berichtet - ab dem 1. April schließen. Künftig soll es vor Ort nur noch ein SB-Angebot geben. Eineunpopuläre Entscheidung sagte Vorstandssprecher Michael Mahr bei der Bilanzpressekonferenz. Doch um die Präsenz in Kundennähe zu halten,müsse ma solche Wege

...