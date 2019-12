Von der Modenschau zur Spessart-Räuberin

Zimmerbrand

Keine Verletzten bei Brand in Vitos-Klinik

In der Nacht zum Montag hat es in der Vitos-Klinik gebrannt. In einem Patientenzimmer im ersten Stock der Klinik war ein Feuer ausgebrochen. Am Vormittag schauen viele Passanten hoch zu dem verrußten Fenster. Die Scheiben sind ...