Von der Wolfsburg zum Balkon der Pfalz

Einhausen.Der Wetterbericht versprach nicht gerade sonniges Wanderwetter. Deshalb wurden wohl einige Anmeldungen für die Teilnahme an der Pfalzwanderung der Naturfreunde Einhausen wieder rückgängig gemacht. Aber die kleine Gruppe von elf Personen, auch ein Ehepaar aus Lorsch war dabei, die am Bahnhof von Neustadt an der Weinstraße zur Wanderung startete, wurde angenehm überrascht. Während der gesamten

...